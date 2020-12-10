Синоптик дала прогноз на зимові свята та розповіла, чи почнеться в Україні суттєве похолодання
Похолодання може повернутися в Україну вже після зимових свят.
Погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Істотне похолодання може початися лише в другій половині січня.
Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, повідомляє OBOZREVATEL.
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За її словами, похолодання в Україну прийде після 20 грудня, а також вже після Нового року.
"На Новий рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, по ідеї, бути не повинно", – повідомила вона.
Імовірність снігу чи дощу на Новий рік синоптик оцінила як низьку.
"В останні роки випадала дуже незначна кількість опадів. Якщо випадало, то один день в кожному місяці. Зараз буде те ж саме", – сказала вона.
Прогноз погоди на Новий рік від народного синоптика
Згідно з прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, 21-22 грудня потеплішає, але 26 грудня стовпчики термометрів знову впадуть до 7 градусів морозу. Завершення першого місяця зими буде з "плюсом": 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля.
Опадів у грудні буде чимало - 6 грудня очікується сніг з дощем, 9 і 11 грудня випаде сніг, а 15 і 17 грудня знову варто очікувати дощів. Крім того, снігопади пройдуть 18, 19, 27 і 28 грудня, а ось напередодні Нового року прогноз невтішний: 30 грудня на українців чекають дощі.
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