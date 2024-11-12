В Укргідрометцентрі розповіли про те, якою була перша декада листопада з точки зору погодних умов.

Протягом перших десяти днів температура повітря в західній частині України була дещо холоднішою за звичайну. Хоча в перші дні місяця було дуже тепло, як для початку листопада.

Український гідрометеорологічний центр у Facebook зазначає, що зміна погоди сталася через переміщення холодного атмосферного фронту. "Температурний фон суттєво знизився, майже по всій території країни відзначалися сильні пориви вітру. У більшості днів середні добові температури повітря були близькими до норми або дещо нижчими за неї", - йдеться у публікації.

Також там повідомляють, що найхолодніші дні початку листопада показали середню температуру, нижчу за норму, - на 4-5 °С, у деяких районах на заході - і зовсім на 6-8 °С. Антициклональний характер зберіг погоду "сухою", крім Одеської області та окремих районів північно-східних регіонів, де спостерігалися незначні опади.

Відео дня

Середня добова температура повітря, яка раніше зберігалася на рівні близько +5 °С, почала переходити в бік зниження. Укргідрометцентр зазначає, що розпочався період передзим'я.

Інші новини про погоду

Раніше УНІАН повідомляв, що антициклон Zayyan охопить Україну. Синоптик повідомив, що буде з погодою. Зокрема, він заявив, що вночі очікуються заморозки.

Крім того, Україну охоплять дощі з мокрим снігом. Опади припиняться, як зазначено, 17 листопада.

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