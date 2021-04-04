В Україну повертаються снігопади: синоптик попередила про погіршення погоди

Синоптик Наталка Діденко прогнозує вкрай несприятливу погоду наступного тижня, особливо в середу та четвер.

Прогноз погоди на тиждень / фото Reuters

Наступний тиждень принесе в Україні похолодання та опади. Навіть може піти сніг.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8-го квітня далі Україною. А з півдня прижене активний циклон з опадами.

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"Об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер", - розказала синоптик.

Також вона прогнозує на заході, півночі та подекуди в центральних областях снігопади та налипання мокрого снігу.

"Схід, Південь й значна частина Центру отримають від циклону дощі, бо там буде значно тепліше, та сильний, до штормового, вітер", - розказала Діденко.

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