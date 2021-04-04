В Україну повертаються снігопади: синоптик попередила про погіршення погоди
Синоптик Наталка Діденко прогнозує вкрай несприятливу погоду наступного тижня, особливо в середу та четвер.
Наступний тиждень принесе в Україні похолодання та опади. Навіть може піти сніг.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8-го квітня далі Україною. А з півдня прижене активний циклон з опадами.
Опади та невисока температура: синоптик розказала про погоду на понеділок
"Об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер", - розказала синоптик.
Також вона прогнозує на заході, півночі та подекуди в центральних областях снігопади та налипання мокрого снігу.
"Схід, Південь й значна частина Центру отримають від циклону дощі, бо там буде значно тепліше, та сильний, до штормового, вітер", - розказала Діденко.
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