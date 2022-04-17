18 квітня в Україні очікується штормовий вітер.

В Україні в понеділок, 18 квітня, очікується погіршення погоди. Українців чекає штормовий вітер і заморозки.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, на заході вночі можливий сніг. При цьому вдень по всій території країни пройде дощ, місцями сильний. Крім того, очікується штормовий вітер.

Температура повітря в західних областях вночі опуститься до позначки -1...-3 градусів. Водночас в центральних і північних областях стовпчик термометра покаже від +2 до +5 градусів, на півдні - +4 ...+6 градусів, а на сході +6 +9 градусів.

Вдень же в північних, західних і центральних областях повітря прогріється до +5.... +8 градусів, у південних - +9...+12 градусів. Найтепліше буде на сході України - від +8 до +15 градусів.

Погода в Києві 18 квітня

У столиці 18 квітня вночі очікується мокрий сніг. При цьому вдень у Києві пройде сильний дощ.

Стовпчик термометра в Києві вночі покаже +2.... + 4 градуси, а вдень повітря прогріється до +6...+8 градусів.

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