Таку погоду зумовлює малорухомий атмосферний фронт.

Останній тиждень весни в України відзначиться нестійкою погодою та дощами.

Про це в коментарі УНІАН розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.

Вона зауважила, що цього тижня ще буде нестійка погода та дощі різної інтенсивності: від помірних до значних.

Відео дня

"Таку погоду зумовлює малорухомий атмосферний фронт, що пролягає майже меридіонально - з півночі та південь - практично через центральну частину країни. І розділяє дві різні за властивостями повітряні маси: більш волога та прохолодніша над правобережжям та більш суха і значно тепліша над рештою території", - сказала синоптик.

Так, додала Птуха, дощі поки що тривають, вони можуть бути навіть значними у низці областей ближчим часом.

"Якщо говорити про схід та північний схід, - там у нас без опадів залишається 27-го і 28-го. Тобто більш така комфортна погода", - зауважила вона.

Температура у західних, а 27 травня - у Житомирській та Вінницькій областях - вночі становитиме 6-12 градусів, вдень - 14-20 градусів. У денні години на решті території - 18-24 градуси, вночі - 12-18.

"Найтепліше буде - схід та Сумська область: 23-29 градусів вдень", - повідомила представниця Укргідрометцентру.

Погода в Україні - що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у Гідрометцентрі зазначили, що цього року погода у червні очікується теплішою, ніж зазвичай.

Так, середня місячна температура передбачається 19-23 градуси, в гірських районах - 15-16, що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Стосовно опадів, то їх за місяць випаде 45-82 міліметри, в Карпатах та місцями на Прикарпатті - 103-152 мм, що є у межах норми.

Вас також можуть зацікавити новини: