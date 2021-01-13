Синоптики розповіли, як надовго до України прийшла сніжна погода

11:42, 13 січня 2021
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Українців недовго тішитимуть хуртовини та сніг.

Справжня зима завершиться вже через декілька днів / Фото ua.depositphotos.com
Справжня зима завершиться вже через декілька днів / Фото ua.depositphotos.com

З 14 січня Україна опиниться у полі підвищеного тиску, а з півночі прийде холодне арктичне повітря, яке принесе істотне похолодання. Але воно буде недовгим.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають "Факти".

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"Ночами температура знизиться до позначок мінус 13-18 градусів, місцями в північних областях буде до 21 градуса морозу, денна також буде досить низькою-мінус 10-16 градусів,- каже Наталія Голеня. - На півдні та в Закарпатській області термометри показуватимуть мінус 5. Така холодна погода, практично без істотних опадів, протримається до 19 січня. А з 20 січня очікується прийде атлантичне повітря, яке принесе потепління".

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 15 січня в Україні очікується різке зниження температури.

"Ночами похолодає до мінус 16, - сказав він. - Крім цього, можливий невеликий сніг. Така погода протримається до 8 лютого. Після цього температура буде трохи нижче нуля. А з 20 лютого прийде тепло - до плюс 2. Такі невеликі перепади температур і мокрий сніг очікуються до кінця зими.

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Сьогодні, 13 січня, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікується значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. 

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується налипання мокрого снігу та ожеледь (I рівень небезпеки, жовтий). 

14 січня прогнозується припинення опадів і явищ.

15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

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Автор: УНІАН

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