Діденко стверджує, що завтра почнеться поступове підвищення температури.

Завтра, 8 квітня, в Україні подекуди можливий мокрий сніг - на заході, місцями у північних областях та на Вінниччині. На решті території буде сухо, у Криму та Приазов'ї пройде дощ.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Нам треба протриматися ще один деньок! Температура повітря найближчої ночі в західних та північних областях ще поморозить, очікується 0°...-4°, проте вже завтра вдень розпочнеться, хоча й несміливе, але все ж підвищення температури повітря, +6°...+10°", - написала вона.

Вітер буде очікується західний, помірний.

У Києві вночі та вранці небо буде ясним, у ранкові години потішить сонцем, але вдень знову можуть набігти хмари. Хоча істотні опади малоймовірні.

Температура повітря у столиці найближчої ночі буде 0°...-2°, завтра вдень потеплішає до +7°...+9°.

"Найближчим вікендом практично повсюди в Україні атмосфера організує сонце, суху погоду, а стовпчики термометрів виструнчать спинки до +10°...+16°", - стверджує Діденко.

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Автор: Олена Пилипчак