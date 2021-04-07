Завтра, 8 квітня, в Україні подекуди можливий мокрий сніг - на заході, місцями у північних областях та на Вінниччині. На решті території буде сухо, у Криму та Приазов'ї пройде дощ.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Нам треба протриматися ще один деньок! Температура повітря найближчої ночі в західних та північних областях ще поморозить, очікується 0°...-4°, проте вже завтра вдень розпочнеться, хоча й несміливе, але все ж підвищення температури повітря, +6°...+10°", - написала вона.
Вітер буде очікується західний, помірний.
У Києві вночі та вранці небо буде ясним, у ранкові години потішить сонцем, але вдень знову можуть набігти хмари. Хоча істотні опади малоймовірні.
Температура повітря у столиці найближчої ночі буде 0°...-2°, завтра вдень потеплішає до +7°...+9°.
"Найближчим вікендом практично повсюди в Україні атмосфера організує сонце, суху погоду, а стовпчики термометрів виструнчать спинки до +10°...+16°", - стверджує Діденко.
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