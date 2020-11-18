Синоптик спрогнозував морози та заявив, що українська зима стає схожою на європейську

16:50, 18 листопада 2020
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Зима в Україні буде тепла, але з періодичними морозами.

В Україні намічається період з морозами / фото УНІАН
В Україні намічається період з морозами / фото УНІАН

Морози протримаються з середини січня по середину лютого від -10° до -13° градусів.

Про це в коментарі виданню Обозреватель розповів народний синоптик Леонід Горбань. 

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Зима в Україні все більше стає схожою на європейську, зазначив синоптик.

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Початок зими продовжить тенденцію листопада, але недовго. Вже з 8 грудня очікуються морози до -10 °, які протримаються до середини місяця.

Потім буде невелика відлига з температурою в +4°...+ 6° градусів, але і це ненадовго. Вже з 20-х чисел грудня знову очікуються морози до -10°...-13° зі снігом.

Як зазначив синоптик, кінець грудня, за традиціями останніх років, буде з плюсовою температурою, яку доповнить сніг з дощем. 

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Автор: УНІАН

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Теги: погодасиноптикзимаморозпрогноз погоди
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