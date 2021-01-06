У Києві на Різдво піде дощ, температура опуститься до +3°

Вночі температура впаде до нуля градусів.

У Києві на Різдво буде хмарно / фото УНІАН

У четвер, 7 січня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +3°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе 0°, а вдень підніметься максимум до +3°. Очікується дощ.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 3,7 м/с.

Атмосферний тиск - 746 мм рт. ст.

Народний прогноз на 7 січня

7 січня - Різдво Христове. У цей день ходять від хати до хати, від родини до родини колядники, сповіщають про Різдвяні свята, бажаючи господарям щастя, здоров’я, достатку День на Різдво сонячний — дорід на хліб. Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь. Заметіль на Різдво — бджоли будуть гарно роїтися. Іній на дві неділі перед Різдвом рясний — перед Петром (12 липня) на гречці буде рясний цвіт. Морозів різдвяних нема — весна буде холодна. Ніч на Різдво світла — будуть несучі кури, темна — молочні корови, а завірюхою — бджоли будуть добре роїтися; небо зоряне — врожай на горох і сочевицю. Різдво збігається з настанням молодика — рік буде неврожайний. Тепло на Різдво — весна буде холодна. Яка погода після Різдва, така буде й після Петра: як по Різдві, так і по Петрові. На Різдво завірюха — бджоли добре роїтимуться.

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