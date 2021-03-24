Синоптик попередила про негоду: на Україну насуваються снігопади та штормовий вітер

13:18, 24 березня 2021
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У південній частині України, на сході та в більшості центральних областей температура не підніметься вище +5°.

Завтра на Україну налетить штормовий вітер / Фото REUTERS
Завтра на Україну налетить штормовий вітер / Фото REUTERS

Завтра, 25 березня, південна частина України завтра буде однією з найхолодніших, а північна - однією з найтепліших. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У південній частині України, на сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується +1°...+5°.

А на півночі, заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4°...+9°, на Закарпатті до +10°...+11°.

"У західних, північних областях та у Вінницькій області завтра суттєві опади малоймовірні, а ось на решті території ще сипатиме снігом, мокрим снігом, подекуди очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового", - повідомила синоптик.

У Києві четвер визирне сонце. Опадів не очікується та протягом дня повітря прогріється вже до +7°.

Синоптик запевнила, що у кінці тижня та на вихідних потепління торкнеться усіх областей України.

Прогноз погоди на квітень в Україні

На початку квітня до України прийде справжнє тепло, але в другій половині місяця прогнозуються заморозки.

За словами завідувача відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, тепло почнеться вже з 1-го квітня, і такою буде вся перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні.

Але потім, як прогнозує Мартазінова, почнуться погодні "гойдалки": періоди похолодання і періоди потепління - 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих.

"І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", – попередила синоптик.

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Автор: Олена Пилипчак

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