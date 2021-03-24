Синоптик попередила про негоду: на Україну насуваються снігопади та штормовий вітер
У південній частині України, на сході та в більшості центральних областей температура не підніметься вище +5°.
Завтра, 25 березня, південна частина України завтра буде однією з найхолодніших, а північна - однією з найтепліших.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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У південній частині України, на сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується +1°...+5°.
А на півночі, заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4°...+9°, на Закарпатті до +10°...+11°.
"У західних, північних областях та у Вінницькій області завтра суттєві опади малоймовірні, а ось на решті території ще сипатиме снігом, мокрим снігом, подекуди очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового", - повідомила синоптик.
У Києві четвер визирне сонце. Опадів не очікується та протягом дня повітря прогріється вже до +7°.
Синоптик запевнила, що у кінці тижня та на вихідних потепління торкнеться усіх областей України.
Прогноз погоди на квітень в Україні
На початку квітня до України прийде справжнє тепло, але в другій половині місяця прогнозуються заморозки.
За словами завідувача відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, тепло почнеться вже з 1-го квітня, і такою буде вся перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні.
Але потім, як прогнозує Мартазінова, почнуться погодні "гойдалки": періоди похолодання і періоди потепління - 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих.
"І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", – попередила синоптик.
- Вінниця+3°... -4°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+2°... 0°
- Житомир+4°... -4°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -6°
- Київ+5°... -3°
- Кропивницький+3°... -2°
- Луганськ+1°... 0°
- Луцьк+5°... -4°
- Львів+5°... -6°
- Миколаїв+5°... -1°
- Одеса+6°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Рівне+4°... -6°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми+4°... -3°
- Тернопіль+3°... -5°
- Харків+2°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький+3°... -4°
- Черкаси+5°... -2°
- Чернігів+5°... -5°
- Чернівці+4°... -4°