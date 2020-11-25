Завтра в Україні буде сонячно, але в одній з областей пройде дощ (карта)
Завтра на українців чекає тепла осіння погода.
У четвер, 26 листопада, практично по всій території країни - малохмарна і сонячна погода. Дощ пройде тільки в Сумській області. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +4°...+9°. Вночі найхолодніше буде в Івано -Франківську - тут стовпчики термометрів опустяться до -4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сонячно та без опадів: синоптик порадувала прогнозом в Україні на завтра
- У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +7°.
- У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі вночі -2°, вдень + 7°.
- У Львові в четвер сонячно, вночі -3°, вдень +5°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +5°.
- У Рівному в четвер малохмарно, вночі -2°, вдень +4°.
- У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень +5°, сонячно.
- У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень +6°, сонячно.
- В Івано-Франківську завтра вночі -4°, вдень +6°, сонячно.
- У Чернівцях у четвер ясна погода, вночі -3°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра малохмарно,-3°...+5°.
- У Житомирі в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
- У Черкасах вночі +1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі +2°, вдень +7°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+6°.
- В Одесі 26 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°.
- У Херсоні в четвер вночі +3°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
- У Запоріжжі хмарно, температура вночі +2°, вдень +7°.
- У Сумах завтра дощ, температура повітря +2°...+5°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +4°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +5°.
- У Сімферополі в середу буде сонячно, злива, +1°...+8°.
- У Краматорську завтра невелика хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°.
26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. На Златоуста все поле порожнє — життя в полі завмирає, воно стає пустинним і сиротливим, земля занурюється в сон до весни. Листопадовими приморозками грудневий мороз щедрий. Іній на деревах — на гарний урожай.
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Погода в Україні
- Вінниця+6°... -5°
- Дніпро+5°... +1°
- Донецьк+3°... 0°
- Житомир+6°... -1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+7°... -5°
- Київ+6°... +2°
- Кропивницький+7°... +2°
- Луганськ+4°... -1°
- Луцьк+6°... -2°
- Львів+6°... -3°
- Миколаїв+9°... -1°
- Одеса+9°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Рівне+5°... -3°
- Сімферополь+7°... +1°
- Суми+4°... 0°
- Тернопіль+6°... -3°
- Харків+4°... 0°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницький+6°... -5°
- Черкаси+7°... +4°
- Чернігів+7°... +4°
- Чернівці+9°... -3°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+5 °
Мін./mакс. температура:+10° / +13°
Вологість:71 %
Тиск:762 мм
Вітер: 5.7 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:04
Захід16:49
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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