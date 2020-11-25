Завтра в Україні буде сонячно, але в одній з областей пройде дощ (карта)

16:30, 25 листопада 2020
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Завтра на українців чекає тепла осіння погода.

Завтра буде сонячно / Фото REUTERS
Завтра буде сонячно / Фото REUTERS

У четвер, 26 листопада, практично по всій території країни - малохмарна і сонячна погода. Дощ пройде тільки в Сумській області. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +4°...+9°. Вночі найхолодніше буде в Івано -Франківську - тут стовпчики термометрів опустяться до -4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Сонячно та без опадів: синоптик порадувала прогнозом в Україні на завтра

  • У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +7°.
  • У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі вночі -2°, вдень + 7°.
  • У Львові в четвер сонячно, вночі -3°, вдень +5°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Рівному в четвер малохмарно, вночі -2°, вдень +4°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень +5°, сонячно.
  • У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень +6°, сонячно.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -4°, вдень +6°, сонячно.
  • У Чернівцях у четвер ясна погода, вночі -3°, вдень +7°.
  • У Вінниці завтра малохмарно,-3°...+5°.
  • У Житомирі в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
  • У Черкасах вночі +1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі +2°, вдень +7°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+6°.
  • В Одесі 26 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°.
  • У Херсоні в четвер вночі +3°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
  • У Запоріжжі хмарно, температура вночі +2°, вдень +7°.
  • У Сумах завтра дощ, температура повітря +2°...+5°.
  • У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +4°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +5°.
  • У Сімферополі в середу буде сонячно, злива, +1°...+8°.
  • У Краматорську завтра невелика хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°.
Погода в Україні на 26 листопада / фото УНІАН
Погода в Україні на 26 листопада / фото УНІАН

26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. На Златоуста все поле порожнє — життя в полі завмирає, воно стає пустинним і сиротливим, земля занурюється в сон до весни. Листопадовими приморозками грудневий мороз щедрий. Іній на деревах — на гарний урожай.

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Автор: Олена Пилипчак

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