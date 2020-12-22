Атмосферні фронти принесуть в Україну налипання мокрого снігу та дощі - синоптик
У східних областях стовпчики термометрів опустяться до -4°.
Зміна повітряних мас йде в Україну. Атмосферні фронти принесуть вже завтра сніг, налипання мокрого снігу та дощ - залежно від градусів.
Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Опади найбільш ймовірні у західних, північних областях, частині півдня та центру України.
До східної нашої частини, а також до Дніпропетровщини, Полтавщини, Запоріжжя та Криму, фронти не дійдуть, там ще повпливає східний антициклон, без істотних опадів.
На заході очікується завтра вдень +3°...+7°, у східних областях ще морозно, впродовж дня найхолодніше, -1°...-4°. Вночі на сході -5°...-9°.
У більшості областей України протягом дня середи потепліє до -2°...+2°.
Очікується поривчастий вітер.
У Києві 23 грудня фронти організують погоду спочатку із снігом, який пізніше переходитиме у мокрий сніг і, можливо, дощ. Температура повітря у столиці вночі -1°...-4°, завтра вдень потепліє до нуля.
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