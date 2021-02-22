Синоптик назвала області, які потраплять у "відчутні морози" до -15°
Захід та південна частина України будуть найтеплішими.
Завтра в Україні очікується морозний день.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Східна частина України, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпро потраплять у відчутні "мінуси", очікується вдень -5°...-12°. А вночі на північному сході навіть подекуди до -12°...-15°", - написала вона.
Захід та південна частина України будуть найтеплішими - максимально +4°...+9°, на Закарпатті до +12°. На решті території України вдень - близько нуля.
У вівторок на сході, північному сході та в центрі України можуть бути сильні пориви південно-східного вітру.
У Києві 23 лютого протягом дня - близько нуля, без суттєвих опадів, хоча й буде хмарно. Проте пізно ввечері у вівторок, а потім у середу у столиці - сніг та мокрий сніг. 24-го лютого у Києві короткочасно похолодає. Далі - знову потепліє.
У четвер-п'ятницю на Закарпатті та в прикарпатських областях є ймовірність максимальної температури до +13°...+15°.
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- Вінниця+6°... -4°
- Дніпро+3°... -4°
- Донецьк+3°... -8°
- Житомир+6°... -4°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ+6°... -7°
- Київ+6°... -1°
- Кропивницький+4°... -2°
- Луганськ+3°... -13°
- Луцьк+5°... -6°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+9°... -3°
- Одеса+9°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Рівне+5°... -6°
- Сімферополь+3°... +1°
- Суми+3°... -14°
- Тернопіль+3°... -6°
- Харків+3°... -12°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницький+5°... -4°
- Черкаси+4°... -2°
- Чернігів+5°... -7°
- Чернівці+7°... -6°