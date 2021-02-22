Синоптик назвала області, які потраплять у "відчутні морози" до -15°

Захід та південна частина України будуть найтеплішими.

Синоптик запевняє, що зима ще не відступила / Фото ua.depositphotos.com

Завтра в Україні очікується морозний день.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Східна частина України, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпро потраплять у відчутні "мінуси", очікується вдень -5°...-12°. А вночі на північному сході навіть подекуди до -12°...-15°", - написала вона.

Захід та південна частина України будуть найтеплішими - максимально +4°...+9°, на Закарпатті до +12°. На решті території України вдень - близько нуля.

У вівторок на сході, північному сході та в центрі України можуть бути сильні пориви південно-східного вітру.

У Києві 23 лютого протягом дня - близько нуля, без суттєвих опадів, хоча й буде хмарно. Проте пізно ввечері у вівторок, а потім у середу у столиці - сніг та мокрий сніг. 24-го лютого у Києві короткочасно похолодає. Далі - знову потепліє.

У четвер-п'ятницю на Закарпатті та в прикарпатських областях є ймовірність максимальної температури до +13°...+15°.

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