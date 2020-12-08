Синоптики назвали області, на які сьогодні налетить штормовий вітер

На Азовському морі триватиме сильний шторм.

В Україні очікується сильний вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 8 грудня, у західних, південних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

Також на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм. Можливе швидке обледеніння суден. Такая погодна ситуація відповідає II рівню небезпечності - помаранчевому.

Потужний шторм на Азовському морі

У Запоріжській області через шалений шторм на Азовському морі затопило дорогу до президентської резиденції.

Зазначається, що десятки роликів у соцмережах свідчать: хвилі перервали єдиний сухопутний шлях до заповідника "Бірючий острів", де окрім туристичних баз розташований маєток державного управління справами, закріплений за президентом України Володимиром Зеленським.

Пориви вітру у Кирилівці наразі сягають 25-30 метрів на секунду, а двометрові хвилі наступають на берег, перемиваючи дорогу, яка з'єднує материк із заказником.

Затоплюються бази відпочинку та кафе на узбережжі. У воді й опори ліній електропередач.