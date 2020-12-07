Хвилі наступають: потужний шторм на Азовському морі відрізав шлях до резиденції Зеленського (відео)
Як кажуть фахівці, негода тут вируватиме щонайменше три дні.
У Запоріжській області через шалений шторм на Азовському морі затопило дорогу до президентської резиденції.
Про це повідомляє ТСН.
У трьох областях України зафіксували землетруси
Зазначається, що десятки роликів у соцмережах свідчать: хвилі перервали єдиний сухопутний шлях до заповідника "Бірючий острів", де окрім туристичних баз розташований маєток державного управління справами, закріплений за президентом України Володимиром Зеленським.
Пориви вітру у Кирилівці наразі сягають 25-30 метрів на секунду, а двометрові хвилі наступають на берег, перемиваючи дорогу, яка з'єднує материк із заказником.
Затоплюються бази відпочинку та кафе на узбережжі. У воді й опори ліній електропередач.
Штормове попередження в Україні
Сьогодні, 7 грудня, у західних областях України та на Приазов'ї пориви вітру сягнуть 17-22 м/с. На акваторії Азовського моря - до 30 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Що стосується Азовського моря, то висота хвиль сьогодні сягатиме 15-20 дм, рятувальники попереждають про швидке обледеніння суден та надають такій погодній ситуації ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.
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