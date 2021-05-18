Завтра, 19 травня, циклонічна діяльність принесе в Україну дощі та грози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Вітер передбачається північно-західний, на Лівобережжі - південних напрямків, помірний, при грозах можливі шквали та град.
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Температура повітря в більшості областей України протягом дня середи очікується +18°...+23°. На заході, а також на Житомирщині та Київщині трохи прохолодніше, +14°...+19°.
У Києві завтра знову дощі та грози. Вдень повітря прогріється до +18°.
"Якщо вам треба щось робити, святкувати чи проводити на відкритому повітрі - із найближчої перспективи майже ідеальною буде субота, 22 травня, сонячно та тепло", - запевнила синоптик.
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