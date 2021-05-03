Завтра вдень температура становитиме +10...+15 градусів, на Донеччині, Луганщині й у південній частині до +17 градусів.

Найближчої ночі в Україні очікуються заморозки на грунті. Найбільш ймовірними вони будуть в західних, північних та центральних областях. На Півдні та Сході України заморозків не буде.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Температура повітря загалом найближчої ночі очікується +2...+6 градусів, у східних областях та в південній частині +6...+12 градусів", - розказала синоптик.

За її словами, вдень 4 травня температура становитиме +10...+15 градусів, на Донеччині, Луганщині й у південній частині до +17 градусів.

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"Переважатиме вплив антициклону південного походження, тому в більшості областей світитиме сонце, проте "хвіст" атмосферного фронту черкне по Півночі - там вдень можливі невеликі дощі", - розказала Наталка Діденко.

Погода у Києві

За даними синоптика, у Києві у вівторок ніч буде ясною, зоряною і холодною, +3..+5 градусів. На околицях можливі заморозки на грунті.

Вдень у столиці потеплішає до +12 градусів. Без серйозних опадів.

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Автор: Катерина Лиманська