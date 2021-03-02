"У межах 5-7 градусів": синоптик розповів про потепління в Україні
При цьому Мурмило заявив, що підвищення температури не буде стійким.
Найближчими днями в Україні спостерігатиметься повільне підвищення денної температури, але сніг, що залишився, сповільнить потепління. Наприкінці поточного тижня в країні знову трохи похолодає.
Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.
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На початку березня, в період до 6 числа, не слід очікувати стійкого істотного потепління, попередив синоптик. Той невеликий сніг, який ми спостерігаємо, пов'язаний з проходженням "малоактивних атмосферних фронтів".
"Тому і опадів небагато - у вигляді мокрого снігу, дощу", - сказав він.
Через ці фронти погода залишатиметься мінливою.
"Характер погоди вже весняний, але зі змінами. Сказати, що буде постійно сонячно? Ні. Сказати, що буде постійно дощ? Теж ні", - пояснив Мурмило.
І все-таки температура буде поступово підвищуватися, в основному у денні години.
"У межах 5-7 градусів день від дня", - каже синоптик.
При цьому нічна температура залишатиметься близько 0 градусів.
Водночас синоптик зауважив, що багато чого залежатиме від того, чи залишився сніг у тому чи іншому регіоні, а якщо залишився, то наскільки швидко тане.
"Це дуже сильно впливає на температуру, особливо на денну. Тумани, ожеледиця - це все пов'язано. Вечірні та нічні тумани не даватимуть температурі підвищуватися вдень. Коли сніг розтане, погода стане більш стабільною. Але зараз існує фактор непередбачуваності, тому що є сніговий покрив, який буде впливати на характер погоди", - пояснив Мурмило.
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