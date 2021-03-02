"У межах 5-7 градусів": синоптик розповів про потепління в Україні

При цьому Мурмило заявив, що підвищення температури не буде стійким.

В Україні очікується нестійка погода / Фото ua.depositphotos.com

Найближчими днями в Україні спостерігатиметься повільне підвищення денної температури, але сніг, що залишився, сповільнить потепління. Наприкінці поточного тижня в країні знову трохи похолодає.

Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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На початку березня, в період до 6 числа, не слід очікувати стійкого істотного потепління, попередив синоптик. Той невеликий сніг, який ми спостерігаємо, пов'язаний з проходженням "малоактивних атмосферних фронтів".

"Тому і опадів небагато - у вигляді мокрого снігу, дощу", - сказав він.

Через ці фронти погода залишатиметься мінливою.

"Характер погоди вже весняний, але зі змінами. Сказати, що буде постійно сонячно? Ні. Сказати, що буде постійно дощ? Теж ні", - пояснив Мурмило.

І все-таки температура буде поступово підвищуватися, в основному у денні години.

"У межах 5-7 градусів день від дня", - каже синоптик.

При цьому нічна температура залишатиметься близько 0 градусів.

Водночас синоптик зауважив, що багато чого залежатиме від того, чи залишився сніг у тому чи іншому регіоні, а якщо залишився, то наскільки швидко тане.

"Це дуже сильно впливає на температуру, особливо на денну. Тумани, ожеледиця - це все пов'язано. Вечірні та нічні тумани не даватимуть температурі підвищуватися вдень. Коли сніг розтане, погода стане більш стабільною. Але зараз існує фактор непередбачуваності, тому що є сніговий покрив, який буде впливати на характер погоди", - пояснив Мурмило.

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