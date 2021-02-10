Синоптик розповіла, коли в Україні припиняться снігопади
Західна частина України сьогодні "отримала перепочинок" від циклону.
До України прийшов черговий циклон, який приніс із собою сніг та дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Вона зазначила, що західна частина України "отримала перепочинок" від циклону. Він ще досипає снігу в Києві та йде далі, на схід. Скоро сніг припиниться і у столиці.
Температура повітря в Україні на ранок від +9° на Закарпатті, +12° в Криму до -6°...-8° на півночі.
"На супутниковому фото видно, що збирається до нас в гості черговий циклон із Балкан - завтра вже прийде! З неділі, схоже, циклони вгомоняться, але посиляться суттєво морози", - написала вона.
Це означає, що опади в Україні припиняться вже з наступного тижня.
Прогноз погоди в Україні на 10 лютого: дані Погоди УНІАН
У середу, 10 лютого, Україну все більше почне заливати дощами. Сніг очікується тільки в центрі, західних і північних областях. Температура вдень очікується в межах від -7° до +12°.
У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -11°, вдень -4°.
- Вінниця-1°... -6°
- Дніпро+3°... -3°
- Донецьк+5°... 0°
- Житомир-4°... -8°
- Запоріжжя+4°... -2°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-4°... -11°
- Кропивницький+4°... -5°
- Луганськ+3°... +2°
- Луцьк-3°... -6°
- Львів-1°... -5°
- Миколаїв+9°... -1°
- Одеса+9°... +2°
- Полтава+1°... -8°
- Рівне-4°... -8°
- Сімферополь+12°... +6°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -5°
- Харків0°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницький-2°... -5°
- Черкаси0°... -11°
- Чернігів-8°... -15°
- Чернівці+1°... -2°