Синоптик розповіла, коли в Україні припиняться снігопади

Західна частина України сьогодні "отримала перепочинок" від циклону.

Поки що Україну засипає снігом, але з неділі він має припинитися / Фото REUTERS

До України прийшов черговий циклон, який приніс із собою сніг та дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зазначила, що західна частина України "отримала перепочинок" від циклону. Він ще досипає снігу в Києві та йде далі, на схід. Скоро сніг припиниться і у столиці.

Температура повітря в Україні на ранок від +9° на Закарпатті, +12° в Криму до -6°...-8° на півночі.

"На супутниковому фото видно, що збирається до нас в гості черговий циклон із Балкан - завтра вже прийде! З неділі, схоже, циклони вгомоняться, але посиляться суттєво морози", - написала вона.

Це означає, що опади в Україні припиняться вже з наступного тижня.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого: дані Погоди УНІАН

У середу, 10 лютого, Україну все більше почне заливати дощами. Сніг очікується тільки в центрі, західних і північних областях. Температура вдень очікується в межах від -7° до +12°.

У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -11°, вдень -4°.