По області сьогодні у другій половині дня та до кінця доби синоптики прогнозували грози.

Ввечері 23 червня Львів накрило потужною зливою і буревієм. Очевидці повідомляють про град у деяких районах міста.

Стверджується, що гроза насунулась на місто за лічені хвилини.

Подекуди у Львові та області з'явилися перебої з електроенергією. Міський голова Андрій Садовий закликав громадян перебувати подалі від дерев.

Окремо в мережі повідомляється про негодув Івано-Франківську. Місцеві публікують темні хмари над містом.

Негода у Львові - головне

Напередодні Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження на вечір, 23 червня.

По області сьогодні у другій половині дня та до кінця доби синоптики прогнозували грози.

Зауважувалося, що пориви південно-західного вітру сягатимуть 17-22 м/с, місцями будуть шквали зі швидкістю до 25-28 м/с.

Через негоду в регіоні було оголошено ІI рівень небезпечності, помаранчевий.

Грози в Україні - актуальний прогноз

У суботу, 24 червня, погода в Україні почне змінюватися. На зміну спеці в західні та північні області прийде довгоочікуване похолодання. На решті території поки що буде +28°...+34°. Також практично по всій країні брязкатимуть грози, місцями пройдуть дощі та зливи.

Найсвіжіше буде у Львівській області, а найвища температура збережеться на Закарпатті. Очікується невелика хмарність, у більшості областей - грози, місцями - дощі.

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