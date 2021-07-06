В Единбурзі затопило центральні вулиці разом з десятками машин.

Після сильних дощів у столиці Шотландії - Единбурзі - затопило кілька центральних вулиць.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, у воді опинилися десятки машин. Місцеві кажуть, такої негоди в місті вже давно не було, тому активно все знімають і викладають в соцмережах.

А ось власники магазинів і ресторанів скаржаться: тільки їм дозволили відкритися після карантину, як знову доводиться закриватися - тепер уже через паводки.

Негода в Україні

На Кіровоградщині негода пошкодила три греблі. Як повідомляв Погода УНІАН, в Кіровоградській області в Бобринецькому районі за кілька годин випало 70 мм опадів, через що рівень води в річці гнилий Єланець піднявся більш ніж на метр. В результаті величезна хвиля буквально змила три греблі. Щоб стримати стихію, люди будували барикади з мішків із землею біля будинків.

А на сьогодні, 6 липня, в Україні оголосили штормове попередження. У південній частині, східних і центральних областях очікуються грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.також у південних, а вдень і в східних областях місцями очікуються значні дощі. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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Автор: Катерина Лиманська