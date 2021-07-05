Рівень води в річці Гнилий Єланець піднявся більш ніж на метр.

Негода вирувала в Кіровоградської області, через що буквально змило три греблі. Людям доводилося будувати барикади з мішків із землею.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Кіровградській області в Бобринецькому районі за кілька годин випало 70 мм опадів, через що рівень води в річці Гнилий Єланець піднявся більш ніж на метр. В результаті величезна хвиля буквально змила три греблі на ставках. Щоб стримати стихію, люди будували барикади з мішків із землею біля будинків.

"Вода доходила до будинків, до дверей будинків. Небайдужі люди прибігли", - розповів місцевий житель.

Читайте такожЗавтра в Києві буде спекотно, можливий дощ

За словами першого заступника голови Кетрисанівської сільської ради Дмитра Гурдаша, вода пішла через греблю.

"Пішла хвиля, яка "розірвала" кілька водойм. Вода пішла через греблю. Було підтоплено кілька домогосподарств, а також затоплені городи", - підсумував чиновник.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) знеструмлено 24 населених пункти. У Донецькій області залишаються без електропостачання 14 населених пунктів, у Луганській – 10.

При цьому 6 червня в центрі, на Сході та Півдні України очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема грози, град, шквали та значні дощі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова