Торнадо накоїв лиха відразу в декількох районах.

Великий торнадо прокотився по провінції Західна Ява в Індонезії. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, стихія пошкодила понад 60 житлових будинків, а внаслідок падіння уламків і дерев постраждали 22 людини.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, торнадо стався близько 16:00 за тихоокеанським часом, торкнувшись відразу кількох районів.

На місці торнадо досі ведуться роботи з очищення та пошуку постраждалих.

В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу

На стадіоні Siliwangi в Індонезії під час футбольного матчу сталася трагедія: блискавка вдарила одного з гравців, і він помер.

Згідно з інформацією від TV Azteca, інцидент стався 10 лютого, в місті Бандунг. Команда, до якої належав Септіан Рахараджа, прибула на стадіон для матчу проти місцевого клубу. Як повідомляється, погода в цей день була похмурою, проте дощу не спостерігалося.

У соціальних мережах було опубліковано відео, яке зафіксувало момент удару блискавки у другому таймі гри. Рахараджа впав після удару, його сокомандники моментально кинулися до нього. Футболіста доставили в лікарню, але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося.

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