Серйозно постраждали два американські штати.

Сильні шторми з торнадо зруйнували безліч будівель і залишили людей без світла в американських штатах Огайо та Індіана, повідомляє CNN.

Як повідомляється, шторми пронеслися східною Індіаною і західним Огайо в четвер увечері. Стихія зруйнувала частини деяких міст і призвела до відключення електрики для тисяч осіб.

В обох штатах є травмовані. Зокрема, понад 20 осіб отримали різні травми в Огайо.

За даними видання, ці шторми були частиною великої системи, яка торкнулася понад 45 мільйонів осіб від Техасу до західної Пенсільванії.

Як повідомляється, понад 10 000 будинків і підприємств в Індіані та майже 37 000 в Огайо залишилися без електрики.

Вінчестер постраждав від торнадо. У місті розпочалася пошуково-рятувальна операція, а для постраждалих створили тимчасові притулки. Суперінтендант поліції штату назвав ураган у Вінчестері "жахливою, жахливою подією". Вітер був настільки сильний, що зруйнував десятки будівель, у яких тепер шукають загиблих або поранених.

"Це було жахливо... Зазвучали сирени. Вітер і дощ були такими гучними - я ніколи раніше не чула про таку гучність", - розповіла одна з очевидців.

Радари показали, що уламки піднімалися на висоту до 15 000 футів (понад 4,5 кілометрів - УНІАН).

Гігантський торнадо обрушився на Індонезію

У лютому величезний і потужний торнадо накоїв лиха одразу в кількох районах Індонезії. Тоді стихія пошкодила понад 60 житлових будинків, а внаслідок падіння уламків і дерев постраждали 22 людини.

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