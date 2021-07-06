У регіоні оголошено штормове попередження.

У Маріуполі дощ, що почався ще ввечері 5 липня, перейшов у сильну зливу, яка тривала всю ніч. Ситуацію погіршував штормовий вітер 15-17 метрів в секунду.

Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

Як повідомляється, рівень води в Азовському морі піднявся на метр.

Всі аварійний служби були переведені на посилений режим роботи. Рятувальники аварійно-водолазної служби ще вночі розпочали роботи з розчищення ливнівок та каналізаційних тюбінгів.

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За даними видання, на вул. Громовій сильна злива вночі змила грунт й глину зі схилів на проїжджу частину дороги, ливнівки були замулені. Патрульна поліція попередила городян, що рух під мостом неможливий і необхідно вибирати шляхи об'їзду.

Рятувальники попереджають, що через підняття рівня моря може знову затопили селища, що розташовані в заплаві річок і біля моря.

Однак стихія не відступає. За даними прес-служби ДСНС України, у Донецькій області 6 липня прогнозуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м / с, місцями значні дощі. У регіоні оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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Автор: Катерина Лиманська