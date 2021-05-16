У більшості районів південних, західних, східних областей - найвищий рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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"Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у більшості районів південних, західних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Жирій