До -25°: на початку тижня в Україні триматимуться морози

Вночі у східних областях очікується помірний сніг, на решті території без опадів.

На дорогах очікується ожеледиця / фото ua.depositphotos.com

Морози в Україні триматимуться на початку тижня.

Про це із посиланням на Укргідрометцентр передає "Укравтодор".

"Температура повітря на всій території коливається від -6° до -21°С, на Сумщині до -26°С", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене, а на перевальних ділянках випадає до 2-3 см снігу за добу.

Сьогодні в Україні прогнозується холодна погода з температурою повітря вночі -17°...-22°С, на півночі та заході до 25° морозу, вдень -10°...-15°С, на крайньому півдні та Закарпатті -5°...-10°С.

На дорогах ожеледиця.

Вночі у східних областях помірний сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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