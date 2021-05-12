Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин.

Сьогодні, 12 травня, температура у Карпатах підвищилася до +7°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний 2-3 м/с. Температура повітря +7°", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня: дані Погоди УНІАН

У середу, 12 травня, захід, схід і частину півночі України накриють дощі. Похолодає: температура у центральних областях впаде до +12°...+14°. Найтепліше буде в західних регіонах, тут температура протримається на рівні +22°.

У Києві - хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +6°, вдень +15°.

У Львові у середу очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +8°, вдень +21°.

В Одесі 12 травня - хмарно з проясненнями, температура вночі +9°, вдень +15°.

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Автор: Олена Пилипчак