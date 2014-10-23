Ляшкові під час дебатів показали докази наявності олігархів у його списку
Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко в черговий раз збрехав про те, що в лавах його передвиборчого списку не має жодного олігарха, чи фігуранта карних справ.
Під час дебатів на Першому національному каналі 22 жовтня, представник Громадянського руху України Жан Новосєльцев, показав Ляшку фотографію кандидата в депутати зі списку Радикальної Партії під № 20 - Сергія Рибалки. У відповідь Ляшко заявив, що не знає хто це такий.
Фотографія Рибалки, яку продемонстрував Ляшку Новосєльцев, була зроблена влітку 2014 року (саме тоді, коли під Іловайськом розгорталися трагічні події), у Монте Карло, біля Отелю де Парі, в якому Рибалка винаймав віп-номер більше 70 днів. На знімку, Рибалко виходить з розкішного автомобіля «Феррарі».
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«У мене є питання до популіста Ляшко, який говорить, що бореться з олігархами. Дивіться, ось це – «Феррарі», ось-це людина, яка йде 20-им у його списку. Ця людина проходить по 9 кримінальних справах. Його прізвище фігурує за торгівлю наркотиками. При цьому ця людина без двох секунд вже повноправний олігарх. І Олег його веде в Раду. Як так виходить? Ви водите людей за ніс, або ви нічого не чули про це?», - запитав Новосєльцев.
У відповідь, Ляшко заявив, що все це є чорними політичними технологіями, та не знає, хто цей чоловік на фотографії.
«Це називається брудні технології. Коли ви бачите, що на 1+1 на мене брешуть. Все це не правда, проте мені не дають можливості все це спростувати. Я не знаю, хто це такий», - заявив Ляшко.
Про те, кого насправді веде Ляшко до Верховної Ради, ЗМІ повідомляли багато разів. Прохідна частина списку Ляшка рясніє одіозними фігурами.
Сергій Рибалко - екс-заступник міністра природних ресурсів. Дніпропетровський бізнесмен, співвласник SI Group, який включає в себе торгові марки «SEMKI», «Флінт» і «Морські». За даними розслідування програми «Гроші» на телеканалі 1 +1, Рибалці приписують співпрацю з російською розвідгрупою на території Дніпропетровської області. В зону уваги групи входили глави облдержадміністрацій, заступники керівників різних відомств, прокурори регіонів, співробітники органів МВС. За ними стежили та прослуховували. Група Рибалки також спіймана на торгівлі наркотиками.
Прохідні місця у списку Радикальної партії Ляшко, як на умовах анонімності розповів один з тих, кому пропонували купити одне з місць, коштували більше 6 мільйонів доларів.
За іншою інформацією, Ляшко продав за 7 мільйонів доларів з 6-ої по 20-ту позиції, які стовідсотково пройдуть до Верховної ради за умов, навіть, якщо партія набере лише 5% прохідного бар’єру.