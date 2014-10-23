Ляшкові під час дебатів показали докази наявності олігархів у його списку

Під час дебатів на Першому національному каналі 22 жовтня, представник Громадянського руху України Жан Новосєльцев, показав Ляшку фотографію кандидата в депутати зі списку Радикальної Партії під № 20 - Сергія Рибалки. У відповідь Ляшко заявив, що не знає хто це такий.

Фотографія Рибалки, яку продемонстрував Ляшку Новосєльцев, була зроблена влітку 2014 року (саме тоді, коли під Іловайськом розгорталися трагічні події), у Монте Карло, біля Отелю де Парі, в якому Рибалка винаймав віп-номер більше 70 днів. На знімку, Рибалко виходить з розкішного автомобіля «Феррарі».

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«У мене є питання до популіста Ляшко, який говорить, що бореться з олігархами. Дивіться, ось це – «Феррарі», ось-це людина, яка йде 20-им у його списку. Ця людина проходить по 9 кримінальних справах. Його прізвище фігурує за торгівлю наркотиками. При цьому ця людина без двох секунд вже повноправний олігарх. І Олег його веде в Раду. Як так виходить? Ви водите людей за ніс, або ви нічого не чули про це?», - запитав Новосєльцев.

У відповідь, Ляшко заявив, що все це є чорними політичними технологіями, та не знає, хто цей чоловік на фотографії.

«Це називається брудні технології. Коли ви бачите, що на 1+1 на мене брешуть. Все це не правда, проте мені не дають можливості все це спростувати. Я не знаю, хто це такий», - заявив Ляшко.

Про те, кого насправді веде Ляшко до Верховної Ради, ЗМІ повідомляли багато разів. Прохідна частина списку Ляшка рясніє одіозними фігурами.

Сергій Рибалко - екс-заступник міністра природних ресурсів. Дніпропетровський бізнесмен, співвласник SI Group, який включає в себе торгові марки «SEMKI», «Флінт» і «Морські». За даними розслідування програми «Гроші» на телеканалі 1 +1, Рибалці приписують співпрацю з російською розвідгрупою на території Дніпропетровської області. В зону уваги групи входили глави облдержадміністрацій, заступники керівників різних відомств, прокурори регіонів, співробітники органів МВС. За ними стежили та прослуховували. Група Рибалки також спіймана на торгівлі наркотиками.

Прохідні місця у списку Радикальної партії Ляшко, як на умовах анонімності розповів один з тих, кому пропонували купити одне з місць, коштували більше 6 мільйонів доларів.

За іншою інформацією, Ляшко продав за 7 мільйонів доларів з 6-ої по 20-ту позиції, які стовідсотково пройдуть до Верховної ради за умов, навіть, якщо партія набере лише 5% прохідного бар’єру.