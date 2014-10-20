Ляшко виключив з партії свого соратника за критику Тігіпка та Опозиційного блоку

Заступник голови партії "Народний Рух України", народний депутат України І, ІІ, ІІІ, IV, VI скликань Іван Заєць написав відкритого листа лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку.

"На жаль, досягнуті нами домовленості були підступно зторпедовані Вами та Вашим найближчим оточенням. Спочатку без будь-яких пояснень відбулося витіснення багатьох рухівців з числа погоджених кандидатів у депутати в мажоритарних округах, і на останок 13 жовтня з виборчого списку викреслили і моє прізвище. У Вас не вистачило ні мужності, ні порядності заздалегідь і особисто повідомити мене про Ваше рішення", - пише Заєць.

На думку Зайця, спосіб виключення з виборчих списків Радикальної партії та ухиляння Ляшка від зустрічі з виключеними зі списків засвідчують, що лідер Радикальної партії - не самостійна політична фігура, а маріонетка в руках антиукраїнських сил.

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Раніше Ляшко виправдовував своє рішення про виключення Зайця вимогами народної люстрації через вік та тривалий досвід роботи у державних органах. Однак, Заєць наголошує, що жодного разу у ЗМІ такі вимоги щодо нього особисто не звучали, тому пояснення Ляшка нагадує радянську логіку чинення самосуду "на прохання трудящих".

Окрім того, Заєць висловив підозру, що його виключили зі списків через критику представників колишньої влади, які зараз ідуть в списках партій "Опозиційний блок" та "Сильна Україна".

"Позбавлення мене можливості брати участь у виборчій кампанії сталося після того, як я розпочав критику "Опозиційного блоку" та "Сильної України" як кандидат в депутати від Радикальної партії. В лавах саме цих політичних сил сконцентровані тепер провідні члени команди Януковича, задіяні у політичній корупції та підгодовуванні морально нестійких політиків", - додав Заєць.