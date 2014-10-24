В СБУ почали цілодобово відстежувати повідомлення про загрози виборам
Служба безпеки України від сьогодні цілодобово приймає повідомлення про загрози проведенню виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Щодо захисту чесних виборів три пріоритети, де зосереджена діяльність СБУ: перший пріоритет – це захист електронних ресурсів ЦВК, система «Вибори», усе, що пов’язане з функціонуванням серверів і ЦВК та інших засобів комунікації, які використовуються на виборах, зараз знаходиться під захистом», - зазначив він.
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За його словами, СБУ разом з іншими силовими відомствам здійснює дуже важливу роботу у другому напрямку: «це охорона і самих приміщень для голосувань, дільниць, і охорона ОВК і ЦВК».
«По суті, наш спецназ задіяний до охорони і перевезення бюлетенів для голосування насамперед у Луганській та Донецькій областях, саме там буде посилена охорона і бюлетенів, і виборчої документації», - зауважив Наливайченко.
«Третій напрямок роботи СБУ – це протидія разом із громадськими організаціями, міжнародними організаціями спостерігачів зловживанню підкупу виборців», - наголосив голова СБУ.
«Від сьогоднішнього дня в СБУ і в центральному приміщенні, і в наших регіональних обласних органах цілодобово будуть приймати людей разом із громадськими організаціями ОПОРА та КВУ, будемо приймати будь-які повідомлення про зловживання або інші загрози вільному волевиявленню громадян», - наголосив Наливайченко.
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