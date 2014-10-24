В СБУ почали цілодобово відстежувати повідомлення про загрози виборам

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо захисту чесних виборів три пріоритети, де зосереджена діяльність СБУ: перший пріоритет – це захист електронних ресурсів ЦВК, система «Вибори», усе, що пов’язане з функціонуванням серверів і ЦВК та інших засобів комунікації, які використовуються на виборах, зараз знаходиться під захистом», - зазначив він.

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За його словами, СБУ разом з іншими силовими відомствам здійснює дуже важливу роботу у другому напрямку: «це охорона і самих приміщень для голосувань, дільниць, і охорона ОВК і ЦВК».

«По суті, наш спецназ задіяний до охорони і перевезення бюлетенів для голосування насамперед у Луганській та Донецькій областях, саме там буде посилена охорона і бюлетенів, і виборчої документації», - зауважив Наливайченко.

«Третій напрямок роботи СБУ – це протидія разом із громадськими організаціями, міжнародними організаціями спостерігачів зловживанню підкупу виборців», - наголосив голова СБУ.

«Від сьогоднішнього дня в СБУ і в центральному приміщенні, і в наших регіональних обласних органах цілодобово будуть приймати людей разом із громадськими організаціями ОПОРА та КВУ, будемо приймати будь-які повідомлення про зловживання або інші загрози вільному волевиявленню громадян», - наголосив Наливайченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Самооборона Майдану готується до терактів і диверсій в день виборів.