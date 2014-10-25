В Україні настав день тиші перед виборами

Будь-яка агітація вважається незаконною і тягне за собою наслідки для тих кандидатів, в чиїх інтересах вона проводиться.

Правовими підставами для заборони агітації є частина 2 статті 70 Закону "Про вибори народних депутатів України", яка каже, що передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування, а частина 5 статті 61 встановлює санкцію у вигляді попередження за порушення цієї норми.

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Аналогічні норми містяться в законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (ч. 2 ст. 47).