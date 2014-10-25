СБУ створила сайт для завантаження доказів порушень на виборах

Ці ресурси почнуть працювати з 7 ранку у день виборів.

golos2014.com

golos2014.com.ua

golos2014.kiev.ua

golos2014.org.ua

Зазначені доменні імена привласнені одному ресурсу, на якому буде міститись посилання "поскаржитись". Після вводу до поля скарг, з'являтиметься форма, до якої необхідно внести ПІБ, номер телефону, електронну поштову адресу, номер дільниці, де зафіксовано порушення, та вказати додаткову інформацію. За допомогою панелі "додати файл" є можливість "причепити" фото та відео файли.

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Доступ до цих ресурсів матиме лише оперативний підрозділ СБУ, що гарантує анонімність тих, хто звертається. Служба безпеки закликає надсилати докази порушень неурядові організації, мобільні групи громадських спостерігачів, волонтерів, журналістів та небайдужих виборців.

"СБУ негайно реагуватиме на такі сигнали, вживатиме заходів спільно з іншими силовими відомствами", - зазначається у повідомленні прес-служби СБУ.