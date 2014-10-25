ГПУ перевіряє законність будівництва на "острові Льовочкіна"

Про це йдеться у акті ревізії Державної сільгоспінспекції за 19 вересня 2014 року на прохання прокуратури, повідомляє програма Радіо Свобода "Схеми".

Виявилось, що Держсільгоспінспекція виявила порушення закону при будівництві на мальовничому острові під Києвом, який сестра екс-голови адміністрації президента Юлія Льовочкіна придбала вже після втечі Віктора Януковича.

Інспектори встановили, що при передачі земель та будівництві порушені статті 4, 88 та 89 Водного кодексу України, оскільки "у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких господарських споруд".

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Ревізія "острову Льовочкіна" Державною сільгоспінспекцією відбувалась на прохання прокуратури Київської області, яка проводить перевірку законності забудови острова.

Активіст та депутат Київради Ігор Луценко зафільмував острів Сергія та Юлії Льовочкіних з повітря.