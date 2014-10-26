"Айдарівці" скаржаться на скасування голосування на 105-му окрузі

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30. Рішення пояснили загрозою терактів та обстрілів. Влада не впевнена, що зможе забезпечити цілковиту безпеку виборців, членів комісій і спостерігачів у прифронтовій смузі.

Тепер місцеві мешканці та бійці батальйону "Айдар", які патрулюють вулиці міста, не зможуть віддати свої голоси на виборах. Зі скасуванням виборів ці люди не погоджуються.

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"Категорично вважаємо це за недоцільне. Влада в особі депутатів позбавила нас конституційного права голосу", - заявив один із бійців. Штаби окремих кандидатів запевняють, що навіть в умовах обстрілів змогли б розгорнути процес голосування та контролю над його чесністю. Тож крапку в цій історії ставити ще зарано.