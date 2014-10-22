Стрєлков лякає Путіна швидким розгромом "Новоросії"

Відеозвернення Стрєлкова опубліковано на YouTube.

За його словами, Київ хоче провести стрімку військову операцію, після чого оголосити про одностороннє припинення вогню та досягти перемир'я на своїх умовах. Стрєлков розповів, що українські силовики вже зібрали три ударні угруповання військ. Тепер вони планують завдати серію одночасних ударів з метою захоплення Донецька і Макіївки, що знищить "Новоросію".

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«Якщо цей план буде успішно реалізований, то це стане найбільшою військово-політичною поразкою Російської Федерації після 1991 року і спричинить серйозні внутрішньополітичні потрясіння», - зазначив Стрєлков.

У зв'язку з цим він попросив поінформувати Путіна про можливі наслідки операції «для російського народу Донбасу і для Росії».