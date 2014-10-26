На Донеччині за добу до виборів ЦВК замінив 17 членів окружкомів

Про це УНІАН повідомили в донецькій обласній організації Комітету виборців України.

За даними КВУ, відповідно до постанови від 25 жовтня, в окружкомі №48 за добу до початку голосування змінилися два члени комісії, в ОВК №49 – три, №50 – один, №52 - секретар і чотири члени комісії №57 – один, №58 – два, №59 - секретар і один член комісії №60 – один член комісії.

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Водночас, в окрузі №52 масово відбувалася зміна у складі дільничних комісій, відзначили в КВУ.

Відповідно до попередньої постанови ЦВК від 24 жовтня, також відбулася заміна низка членів ОВК у Донецькій області - в окружкомі №48 - три члени комісії і заступник голови комісії №49 – п’ять членів комісії.