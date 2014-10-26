У Чернівецькій області на виборчій дільниці помер спостерігач

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, літньому чоловіку стало зле за 5 хвилин до відкриття дільниці. Люди викликали карету швидкої допомоги, але на час прибуття лікарів чоловік уже помер.

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За інформацією Новоселицького райвідділу міліції, смерть чоловіка 1950 р.н. сталась, імовірно, через серцевий напад. Відомо, що в нього нещодавно був інфаркт.

За даними обласного штабу ВО "Батьківщина", 64-річний пенсіонер був офіційним спостерігачем кандидата у народні депутати від "Батьківщини".