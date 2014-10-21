В Україні презентували електронну систему спостереження за виборами

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції голова ВГО «ППІ» Геннадій Воронцов зазначив, що це комп’ютерна система, яка до цього не мала аналогів в Україні.

«Використавши напрацювання та досвід попередніх виборів, експерти «Передових правових ініціатив» спільно з IT-групою нашої організації створили та ввели в дію унікальну апаратну, програмний комплекс, автоматизовану систему «Контроль та спостереження ППІ», - сказав він.

Воронцов розповів, що ця система дозволяє в онлайн-режимі отримувати від спостерігачів інформацію щодо результатів паралельного підрахунку голосів та дані екзит-полів, а також аналізувати всю цю інформацію.

«Також у системі «Контроль та спостереження ППІ» накопичуються та опрацьовуються дані про порушення законодавства під час виборчого процесу та соціологічні опитування», - відзначив Воронцов і додав, що автоматизована система також дозволяє оперативно оприлюднювати результати голосування.

За його словами, оскільки система дозволяє бачити «динамічну картинку» в день голосування, це дозволить на ранніх етапах виявляти спроби фальсифікацій під час голосування.

Експерт запевняэ, що в системі передбачені різні ситуації, які можуть виникнути у спостерігачів на виборчих дільницях. Зокрема, передбачені різні канали передачі інформації за допомогою додатка для смартфона, за допомогою SMS-повідомлень, а також мобільного голосового зв’язку і фото/відео матеріалів.

Система здійснює динамічний аналіз даних, отримуючи інформацію щодо голосування. Результати екзит-полів, паралельного підрахунку голосів, явки виборців та інших показників видаються миттєво.

«Система дозволяє відображати місце і час опитувань виборців, що проводяться, а також місце знаходження спостерігачів на виборчих дільницях, що дозволяє говорити про високий ступінь достовірності отримуваної інформації», - сказав керівник групи розробників системи «Контроль та спостереження ППІ» Володимир Рєзнік.

Алгоритми системи повністю відтворюють основні етапи голосування: від відкриття виборчих дільниць, відкриття конвертів з бюлетенями до перерахунку голосів та відправки протоколів із результатами голосування.

Крім того, система враховує «типові ситуації» і технології фальсифікацій.

«Ми будемо максимально оперативно інформувати засоби масової інформації та громадськість про хід голосування та підрахунок голосів», - сказав Воронцов.

Він також повідомив, що в день виборів спостерігачами від ППІ буде охоплено 213 виборчих округів та 5040 виборчих дільниць. Загалом 26 жовтня за ходом голосування спостерігатимуть понад 10 тис. спостерігачів від ППІ.

Воронцов також зазначив, що спостерігачі ППІ зафіксували значну кількість порушень у виборчій кампанії. Зокрема, у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Одеській таЛуганській областях.