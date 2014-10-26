У Донецькій області можуть проголосувати лише 42% виборців
12:47, 26 жовтня 2014Політика
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У Донецькій області, за інформацією спостерігачів спільної моніторингової кампанії обласної організації Комітету виборців України і Громадянської мережі ОПОРА, можуть проголосувати 42% виборців.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі донецької обласної організації КВУ.
Станом на 11.30 у Донецькій області працюють 1058 із 1145 дільничних виборчих комісій у 12 округах області, що становить 92,4%. Загалом у цих округах налічується 1464 виборчих дільниці.
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За даними ЦВК, загальна кількість виборців у Донецькій області становить 3 млн 368 тис. 242 людини. На дільницях, що відкрилися, зможуть проголосувати лише 1 млн 416 тис. 142 людини. Таким чином, можливість проголосувати є у 42% виборців Донецької області, сказано в повідомленні.
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