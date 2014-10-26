ЦВК: вибори проходять чесно і прозоро - BBC

Про це повідомила заступниця голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна, пише BBC Україна.

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"Як за оцінками самої Центральної виборчої комісії, так і за оцінками спостерігачів, у тому числі і міжнародних, позачергові вибори 26 жовтня 2014 року проходять відповідно до закону, чесно, прозоро, відкрито, із дотриманням усіх міжнародних стандартів", - сказала вона.

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У ЦВК зазначили, що вважають вибори такими, що відбулися.

За словами пані Усенко-Чорної, у ЦВК надійшло загалом 18 скарг щодо порушень. Вони в основному стосуються ведення передвиборної агітації та недопущення членів дільничних виборчих комісій до роботи.

Раніше УНІАН повідомляв, що в СБУ заявили про кібератаки на сайт ЦВК.