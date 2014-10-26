У СБУ заявили про кібератаки на сайт ЦВК, збоїв в роботі ресурсів поки не було

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«СБУ була залучена до роботи сервера ЦВК. Ми забезпечили безперебійну роботу информсистем ЦВК. Ми відстежуємо ситуацію, щоб не було збоїв у регіональних підрозділах. Збоїв ми не зафіксували, з DDOS-атаками ми впоралися», - сказав Лубківський.

Він зазначив, що кібератаки організовувалися як з сусідніх країн, так і в Україні.

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«Але це була штатна ситуація», - зазначив Лубківський.

Він також спростував інформацію про злом системи «Вибори» на низці округів, у тому числі в Києві.

«Це фейкова інформація, вона не підтвердилася», - резюмував Лубківський.