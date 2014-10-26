У Луганській області проголосувала третина виборців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

Найбільш активні виборці - у Біловодському районі, який входить у 114-й одномандатний округ. Тут явка виборців станом на 18.00 склала 39%.

Найменше виборців прийшли на дільниці адміністративного центру Луганської області м. Сєвєродонецька - 25% (106-й одномандатний округ).

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Вибори проходять у спокійній обстановці, ніякого обстрілу з боку терористів не було.

Як повідомляв УНІАН, через окупацію терористами ряду населених пунктів на Донбасі, за даними ЦВК, вибори народних депутатів України сьогодні проходять на 427 ділянках з 702, утворених в п'яти округах в Луганській області.