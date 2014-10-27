Явка виборців становить 52,44% – дані зі 197 округів

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати, оприлюднені Центральною виборчою комісією за даними зі 197 округів. На цей час немає даних лише з одного округу.

Таким чином, найвища явка спостерігається в західних областях: Львівська область — 70%, Тернопільська — 64,28%, Волинська — 64,85%, Івано-Франківська — 63,73%.

Читайте такожВ Комітеті виборців України назвали три проблемні округиНайнижча явка на півдні, сході України та в Закарпатті. Зокрема, на Луганщині — 32,87%, в Донецькій області — 32,51%, Одеській області — 39,52%, Закарпатська область — 44,67%. В Києві 55,86%.

Як повідомляв УНІАН, за даними понад 15% протоколів дільничних виборчих комісій лідирує “Народний фронт”.