Явка виборців становить 52,44% – дані зі 197 округів
05:27, 27 жовтня 2014Політика
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Явка виборців на позачергових виборах до Верховної Ради України становить 52,44%.
Підрахунок голосів триває / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати, оприлюднені Центральною виборчою комісією за даними зі 197 округів. На цей час немає даних лише з одного округу.
Таким чином, найвища явка спостерігається в західних областях: Львівська область — 70%, Тернопільська — 64,28%, Волинська — 64,85%, Івано-Франківська — 63,73%.
Читайте такожВ Комітеті виборців України назвали три проблемні округиНайнижча явка на півдні, сході України та в Закарпатті. Зокрема, на Луганщині — 32,87%, в Донецькій області — 32,51%, Одеській області — 39,52%, Закарпатська область — 44,67%. В Києві 55,86%.
Як повідомляв УНІАН, за даними понад 15% протоколів дільничних виборчих комісій лідирує “Народний фронт”.
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