Опрацьовано понад 15% протоколів: "Народний фронт" випереджає БПП

Центральна виборча комісія опрацювала понад 15% протоколів дільничних виборчих комісій. Лідирує “Народний фронт”.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами опрацювання 15,12% протоколів ДВК, перше місце у “Народного фронту” - 21,7%, “Блок Петра Порошенка” набирає 21,69%, “Об'єднання “Самопоміч” - 10,11%, “Опозиційний блок” - 9,29%, Радикальна партія Олега Ляшка — 7,9%, “Батьківщина” - 6,1%. Читайте такожВ Комітеті виборців України назвали три проблемні округи Всі інші партії наразі не долають 5-відсотковий бар'єр.

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