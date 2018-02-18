"Викинули одного, викинемо й інших": люди в масках вивісили великий плакат неподалік "маршу за імпічмент" (фото)

У Києві триває "марш за майбутнє" прихильників Міхеїла Саакашвілі.

Молоді люди з запаленими фаєрами та з прапорами організації "Традиція і Порядок" вивісили величезний плакат з написом "Викинули одного, викинемо й інших" на скляній стіні ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності в Києві.

Як повідомляє УНІАН, саме в цей час у центрі столиці прихильники лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, якого видворено з України до Польщі за процедурою реадмісії, проводять всеукраїнський «марш за майбутнє», який є вже п'ятим маршем з вимогою відставки чинної влади.

Наразі учасники маршу відправилися до Верховної Ради України після того, як з'явилися повідомлення про демонтаж наметового містечка.