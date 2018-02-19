МВС спростувало інформацію про зняття з охорони Шевченківського райсуду

Нацгвардійці продовжують нести службу в Шевченківському районному суді Києва.

У Міністерстві внутрішніх справ спростували інформацію про зняття охорони підрозділом Національної гвардії України з приміщення Шевченківського районного суду в Києві.

Про це повідомила прес-служба МВС.

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"Зараз там військовослужбовці Національної гвардії продовжують нести службу. Протягом дня була проведена заміна гвардійців на цьому об'єкті відповідно до плану організації чергування", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що структури Національної поліції і Національної гвардії будуть продовжувати забезпечувати у відповідності з постановою КМУ "Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз" охорону суден, поки не буде прийнято інше законне рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Шевченківського райсуду Києва про зняття охорони з суду без повідомлення причин.