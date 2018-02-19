Нацгвардія зняла охорону з суду, що відпустив стрільця по поліцейському

Зазначається, що до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Шевченківського райсуду Києва про зняття охорони з суду без повідомлення причин

До Вищої ради правосуддя надійшла скарга, що Національна гвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва.

Про це повідомив на позачерговому засіданні ВРП в понеділок її голова Ігор Бенедисюк, пише Українська правда.

"19 лютого до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Шевченківського райсуду Києва про зняття охорони з суду без повідомлення причин", - розповів він.

За його словами, у листі судді йдеться про те, що 19 лютого вранці, близько 9:30, бійці Національної гвардії, які здійснювали охорону Шевченківського суду, полишили свої пости, не повідомивши про причини такого вчинку. Також ніяких пояснень не надходило від Міністерства внутрішніх справ.

"Таким чином, Шевченківський районний суд Києва залишився без охорони", - процитував Бенедисюк звернення судді.

За його інформацією, керівництво суду заявляє, що приміщення закладу досі не взято під охорону, що створює загрозу безпеці як суддів, так і матеріалам справ.

Беденисюк повідомив, що Шевченківський суд закликає ВРП негайно розібратися в даній ситуації.

Читайте такожГолова Нацполіції закликав негайно створити Службу судової охорониНагадаємо, сьогодні, 19 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням скликати позачергове засідання уряду для внесення проекту постанови про скасування охорони судових установ співробітниками Національної поліції і військовослужбовцями Нацгвардії.

"За умов, що склалися, фактичного саботажу суддів і судової адміністрації, буду вносити проект постанови Кабміну про припинення функцій охорони судових установ з боку Нацполіції і Нацгвардії. Нехай тепер охороняють себе самі, якщо у перехідному періоді вважають вогнепальне поранення поліцейського дрібної провиною", - додав Аваков.

На цей крок Аваков пішов після того, як Шевченківський районний суд Києва не обрав запобіжного заходу у вигляді взяття під варту активісту, який завдав вогнепального поранення поліцейському біля Солом'янського районного суду м. Києва 15 лютого.

Згодом голова Нацполіції Сергій Князєв закликав негайно створити Службу судової охорони