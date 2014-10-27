Політолог: Порошенко зацікавлений у розширенні коаліції, адже "це простір для маневру"

Президент України Петро Порошенко зацікавлений у розширенні майбутньої парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції на тему: «Вибори ВРУ: перші висновки» сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

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«Ризикну допустити, що коаліція буде широкою. Безумовно, «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» можуть самі створити коаліцію вдвох. Але, на мій погляд, президент Порошенко і «Блок Петра Порошенка» дуже зацікавлені в розширенні коаліції. Тому в коаліції будуть і «Самопоміч», швидше за все, буде і «Свобода», тому що з нею склалися до виборів і під час виборів достатньо партнерські відносини. Я не виключаю, хоча це під питанням, - можливо участь в коаліції і «Батьківщини», і Радикальної партії Ляшка», - сказав Фесенко.

За його словами, до коаліції також увійдуть депутати-самовисуванці. Експерт пояснив, що Порошенко зацікавлений у розширенні коаліції, «щоб не бути залежним від одного партнера по коаліції. Це по-перше». По-друге, сказав Фесенко, це простір для маневру - «якщо не проголосує «Свобода» за якийсь законопроект, проголосує «Самопоміч».

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«Перші місяці, перші півроку, думаю, буде достатньо стійка парламентська більшість, а потім неминуче почнуть накопичуватися і зростати внутрішні конфлікти всередині коаліції. Наступний рік буде якимсь випробуванням. Думаю, критична крапка буде після зими - лютого-березня, буде накопичення в суспільстві й парламенті якихось суперечностей... Якщо суспільство почне критично реагувати на уряд, тоді почнуться і внутрішні коливання, тоді постане питання: чим жертвувати урядом чи парламентом», - сказав Фесенко, відзначивши, що це поки що лише вірогідні прогнози.

Разом з тим, за словами політолога, важливим моментом є те, що нова коаліція буде проєвропейською.