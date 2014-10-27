Порошенко проводить зустріч з делегацією Європарламенту зі спостереження за виборами (фото)

14:41, 27 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко проводить зустріч з делегацією Європейського парламенту по нагляду за виборами у Верховну Раду.

фото пресс-служба президента

Про це адміністрація президента повідомила в "Твіттері".

"Президент України проводить зустріч з делегацією Європейського парламенту за наглядом за виборами в ВР України", - йдеться в повідомленні.

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