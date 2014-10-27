Порошенко проводить зустріч з делегацією Європарламенту зі спостереження за виборами (фото)
14:41, 27 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко проводить зустріч з делегацією Європейського парламенту по нагляду за виборами у Верховну Раду.
Порошенко зустрічається з з делегацією Європарламенту / фото пресс-служба президента
Про це адміністрація президента повідомила в "Твіттері".
"Президент України проводить зустріч з делегацією Європейського парламенту за наглядом за виборами в ВР України", - йдеться в повідомленні.
Президент України проводить зустріч з делегацією Європейського парламенту по спостереженню за виборами до ВР України pic.twitter.com/3UuSkWpF9F
— APU (@APUkraine) 27 октября 2014
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